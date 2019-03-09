9 березня в Черкасах проходили заходи за участю президента України Петра Порошенка, під час яких представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену.

У Черкасах проходили заходи за участю президента України Петра Порошенка, під час яких представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену.

Відзначається, що активісти провокували громадян на бійку, застосували до поліцейських фізичну силу, підпалили фаєри і спробували заблокувати кортеж Порошенка.

Виходячи з необхідності організації безпеки, поліцейським вдалося відтіснити активістів.

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В результаті зіткнень між представниками Нацкорпусу і поліцейськими постраждали 15 правоохоронців.

П’ятьом з них медична допомога надана на місці, 10 звернулися до лікарні.

Серед постраждалих начальник Головного управління поліції в Черкаській області генерал поліції Валерій Лютий.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.













У Черкасах сталися сутички з Нацкорпусом, постраждали 15 поліцейських / 3 фотографии

До слова, біля будівлі Адміністрації президента в Києві також відбулися сутички між активістами Нацкорпусу і поліцією.

Активісти прийшли під Адміністрації президента з вимогою покарати всіх винних у розкраданні оборонного бюджету.

Вони намагалися прорвати кордон, поліцейські застосували проти активістів сльозогінний газ. Учасники акції у відповідь почали кидати димові шашки.

Напруга швидко вщухла, після втручання Поліції діалогу.