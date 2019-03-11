На кордоні з РФ затримали жінку, яка намагалася переправити двох українок, аби продати їх у сексуальне рабство.

Співробітники Держприкордонслужби затримали на кордоні з Росією жінку, яка намагалася переправити двох дівчат, аби ті примусово працювали у сфері інтимних послуг, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Кордон намагалися перетнути троє жінок у віці від 22 до 26 років.

Двох українок намагалася переправити до країни-агресора жінка, яка проживає в РФ близько 5 років.

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Задокументовані факти підтвердили, що у Росії дівчат змушували б працювати у сфері інтимних послуг.

Після роз’яснення ситуації, жертви аферистки відмовилися перетинати кордон і повернулися в Україну.

До слова, в Запоріжжі у сміттєвому баку знайшли мертве немовля.

Фото: Держприкордонслужба