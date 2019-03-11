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Під Львовом другий день горить сміттєзвалище

У Львівській області другу добу горить Новояворівське сміттєзвалище.

пожежа

У Львівській області другу добу горить Новояворівська звалище, повідомили в прес-службі обласного управління ГСЧС.

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У ДСНС повідомили, що рятувальники продовжують працювати на звалищі поблизу міста Новояворівськ. Поки їм не вдається локалізувати загоряння.

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Під Львовом другий день горить сміттєзвалище / 2 фотографии

Нагадаємо, пожежа на звалищі сталася вранці 10 березня. У ДСНС повідомили, що до ліквідації пожежі залучили 22 рятувальники особового складу і три одиниці спецтехніки.

Джерело: УНН

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