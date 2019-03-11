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У Миколаєві вітер повалив дерево на маршрутку з людьми – є постраждалі

У Миколаєві через сильний вітер дерево впало на маршрутку, в якій знаходилося 15 осіб.

У Миколаєві вітер повалив дерево на маршрутку з людьми – є постраждалі

У Миколаєві вітер вирвав з коренем дерево. Воно впало на переповнену людьми маршрутку.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Миколаївської області.

Постраждали двоє неповнолітніх дітей і дорослий чоловік. Вони доставлені у лікарню з травмами різної тяжкості.

До речі, у Миколаївській області пориви вітру сягають 25 м/с.

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У Миколаєві вітер повалив дерево на маршрутку з людьми – є постраждалі / 2 фотографии

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Нагадаємо, що у Києві сьогодні, 11 березня, вирує сильний ураган, який вже встиг наробити чимало лиха. Дерева масово падають на припарковані автомобілі, вітер зриває дахи з будинків.

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