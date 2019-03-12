PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві обстріляли будівлю суду

Вночі невідомі обстріляли будівлю суду у Голосіївському районі Києва – пошкоджено фасад і вікна, люди не постраждали.

У Києві обстріляли будівлю суду

На місці інциденту столичні поліцейські вилучили гільзи, які віддадуть на екпертизу.

Наразі правоохоронці продовжують працювати біля будівлі суду – для з’ясування всіх обставин.

Проводиться опитування ймовірних свідків та вивчаються записи із камер відеоспостереження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 – Хуліганство, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.

  • image
  • image
У Києві обстріляли будівлю суду / 2 фотографии

Читайте: Під Черкасами чоловік обстріляв поліцейських з рушниці

Раніше Факти ICTV писали, що в Миколаєві серед білого дня біля будівлі Ленінського райсуду місцевий житель розстріляв з мисливської рушниці подружню пару.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві зловили главу міжнародного наркокартелю
На дві години швидше: Укрзалізниця запускає експрес з Києва до Маріуполя
На вокзалі у Києві потяг переїхав чоловіка
У Києві у нічному клубі охоронці проломили голову клієнту
На Верховну Раду впала величезна ялина
Вітер зриває дахи і валить дерева на авто: наслідки урагану в Києві
У Києві на дорогу впав дах – пошкоджені авто
У Києві авто на величезній швидкості влетіло у тролейбус, загинув пасажир
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка