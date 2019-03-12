Вночі невідомі обстріляли будівлю суду у Голосіївському районі Києва – пошкоджено фасад і вікна, люди не постраждали.

На місці інциденту столичні поліцейські вилучили гільзи, які віддадуть на екпертизу.

Наразі правоохоронці продовжують працювати біля будівлі суду – для з’ясування всіх обставин.

Проводиться опитування ймовірних свідків та вивчаються записи із камер відеоспостереження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 – Хуліганство, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі.









У Києві обстріляли будівлю суду / 2 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали, що в Миколаєві серед білого дня біля будівлі Ленінського райсуду місцевий житель розстріляв з мисливської рушниці подружню пару.