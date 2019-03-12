Мати з дитиною, які опинилися у морі через сильний вітер, врятував випадковий очевидець.

В Одесі вітер перекинув у море візок із дитиною, який стояв на пірсі.

Інцидент стався на місцевому пляжі Аркадія, повідомив очевидець Василь Бушаров.

За його словами, він зрозумів, що сталося лихо, коли побачив хлопця, який дуже швидко роздягнувся та стрибнув у крижану воду.

Через півхвилини на пірс підняли жінку – мати, яка стрибнула на порятунок дитини після того, як візок здуло вітром.

Ще через декілька секунд на пірс витягли дитину.

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– Думаю, що, якби не було поруч того хлопця, то потонули б обидва, – розмірковує очевидець порятунку.

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