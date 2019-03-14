Начальника одного з відділів СБУ та його підлеглого викрили на вимаганні $110 тис. від одного з громадян.
Співробітники Служби безпеки спільно з державним бюро розслідувань та військовою прокуратурою викрили начальника відділу СБУ та його підлеглого, які займалися вимаганням грошей в одного з громадян.
За інформацією СБУ, підозрювані вимагали у громадянина з Середньої Азії гроші на суму $110 тис. (приблизно 3 млн грн) за те, щоб його не депортували з України.
Спочатку співробітники СБУ отримали від громадянина транш у розмірі $40 тис. Для передачі хабара вони залучили двох посередників.
Під час передачі другого траншу на суму $10 тис. один з посередників був затриманий.
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Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних і вилучили докази.
Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене організованою групою осіб).
Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії.
До слова, у Києві затримали двох патрульних поліцейських, які отримували хабарі.
Фото: СБУ