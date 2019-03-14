Начальника одного з відділів СБУ та його підлеглого викрили на вимаганні $110 тис. від одного з громадян.

Співробітники Служби безпеки спільно з державним бюро розслідувань та військовою прокуратурою викрили начальника відділу СБУ та його підлеглого, які займалися вимаганням грошей в одного з громадян.

За інформацією СБУ, підозрювані вимагали у громадянина з Середньої Азії гроші на суму $110 тис. (приблизно 3 млн грн) за те, щоб його не депортували з України.

Спочатку співробітники СБУ отримали від громадянина транш у розмірі $40 тис. Для передачі хабара вони залучили двох посередників.

Під час передачі другого траншу на суму $10 тис. один з посередників був затриманий.

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Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних і вилучили докази.

Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання, вчинене організованою групою осіб).

Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії.









Начальника відділу СБУ викрили на вимаганні $110 тис. / 2 фотографии

До слова, у Києві затримали двох патрульних поліцейських, які отримували хабарі.

Фото: СБУ