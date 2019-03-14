На Чернігівщині Служба безпеки України викрила угруповання хакерів на стадії підготовки кібератак перед виборами президента України.

Працівники Служби безпеки України викрили групу хакерів, які готували кібератаку на комп’ютерні системи органів влади. Кібератака планувалася на час виборів президента України, 31 березня.

– Місцевий житель разом зі спільниками з Росії здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів, – повідомляють в СБУ.

Кіберзлочинці користувалися вірусними програмами, котрі дозволили їм дистанційно керувати комп’ютерами держустанов. За це хакери отримували грошову винагороду, яка проходила через платіжні системи Російської Федерації.

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Під час обшуку помешкання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, з якої готувалася атака. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації хакерських атак.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 24 і 25 лютого піддавалася DDoS-атакам з території Росії.