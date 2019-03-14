Поліція оголосила про підозру 25-річному громадянину Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого, якого знайшли мертвим біля церкви у центрі Києва.
У підозрюваного вилучили мобільний телефон загиблого.
Слідчі встановили, що 13 березня, приблизно о 23.50, на вулиці Багговутівській підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого встановлюється, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напали на незнайомого чоловіка з метою пограбування.
Потерпілому нанесли не менше чотирьох ударів по голові.
Коли Бухтатий впав, у нього забрали мобільний телефон та банківську картку.
Тіло співробітника АПУ зранку 14 березня виявили перехожі.
Попередня причина смерті чоловіка – хронічна ішемічна хвороба серця.
Одного із нападників затримано, йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187 ККУ – Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли сьогодні вранці у Шевченківському районі столиці.