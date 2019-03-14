PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Смерть співробітника АПУ: оголошено підозру громадянину Вірменії

Поліція оголосила про підозру 25-річному громадянину Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого, якого знайшли мертвим біля церкви у центрі Києва.

Смерть співробітника АПУ

У підозрюваного вилучили мобільний телефон загиблого.

Слідчі встановили, що 13 березня, приблизно о 23.50, на вулиці Багговутівській підозрюваний разом із ще одним зловмисником, особа якого встановлюється, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напали на незнайомого чоловіка з метою пограбування.

Потерпілому нанесли не менше чотирьох ударів по голові.

Коли Бухтатий впав, у нього забрали мобільний телефон та банківську картку.

Тіло співробітника АПУ зранку 14 березня виявили перехожі.

Попередня причина смерті чоловіка – хронічна ішемічна хвороба серця.

Одного із нападників затримано, йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187 ККУ – Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте: Вбивство працівника Адміністрації президента. Хто такий Олександр Бухтатий

Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли сьогодні вранці у Шевченківському районі столиці.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
У Києві жінка знімала порно з п’ятирічним сином
Хто і за що вбив Кисельова: ключові версії та загадкові деталі злочину
Вбивство працівника АП: причина смерті Олександра Бухтатого
Вбивство працівника Адміністрації президента. Хто такий Олександр Бухтатий
У київському суді чоловік лезом розпоров собі живіт під час засідання
У Києві біля церкви знайшли вбитим працівника Адміністрації президента
Відмовили гальма: у Києві БТР протаранив машину військової інспекції
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка