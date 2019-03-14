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У київському суді чоловік лезом розпоров собі живіт під час засідання

У Києво-Святошинському суді в Києві двоє затриманих понівечили себе лезом під час засідання.

У київському суді чоловік лезом розпоров собі живіт під час засідання

У Києво-Святошинському суді в Києві двоє затриманих пронесли в будівлю лезо і почали різати себе під час засідання.

Один з чоловіків розпоров собі живіт, а другий порізав шию.

Розрізавший живіт Василе Бутнару є громадянином Молдови і вже три роки сидить у Лук’янівському СІЗО.

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За словами представника прокуратури Київської області, чоловіка шукають на батьківщині за серію грабежів. В Україні йому інкримінують замах на вбивство і пограбування з проникненням в житло.

Під час затримання у 2015 році чоловік зі спільниками влаштував стрілянину і поранив колишнього поліцейського, який намагався його схопити.

Чоловік заявляє, що хоче працевлаштуватися, одружитися в умовах СІЗО і усиновити дитину.

Суд у справі перенесли.

Нагадаємо, в Києві жінка під час сварки нанесла ножове поранення своєму 7-річному синові.

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