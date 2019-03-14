У Нью-Йорку (США) вбили боса одного з найбільших кланів мафії Френка Калі, який також відомий як Френкі Бой.
У Нью-Йорку (США) застрелили 52-річного Френка Калі, який вважається ватажком мафіозного клану Гамбіно.
Це – перше замовне вбивство глави мафії Нью-Йорка з 1985 року.
У Калі вистрілили шість разів біля дверей його будинку. Свідки розповіли поліції, що нападник також переїхав жертву на автомобілі, після чого зник з місця події.
Співробітникам правоохоронних органів наразі не вдалося затримати підозрюваного, ведеться слідство.
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До слова, у школі передмістя Сан Пауло (Бразилія) двоє підлітків влаштували стрілянину.
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