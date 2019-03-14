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У Нью-Йорку вбили боса мафіозного клану

У Нью-Йорку (США) вбили боса одного з найбільших кланів мафії Френка Калі, який також відомий як Френкі Бой.

Мафіозі

У Нью-Йорку (США) застрелили 52-річного Френка Калі, який вважається ватажком мафіозного клану Гамбіно.

Це – перше замовне вбивство глави мафії Нью-Йорка з 1985 року.

У Калі вистрілили шість разів біля дверей його будинку. Свідки розповіли поліції, що нападник також переїхав жертву на автомобілі, після чого зник з місця події.

Співробітникам правоохоронних органів наразі не вдалося затримати підозрюваного, ведеться слідство.

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До слова, у школі передмістя Сан Пауло (Бразилія) двоє підлітків влаштували стрілянину.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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