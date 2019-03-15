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Обікрали і вимагають викуп – як поліцейські співпрацюють зі злодіями

Інколи трапляється так, що контактні дані жертв пограбувань потрапляють до рук злодіїв. Буває, що за цим стоять правоохоронці.

Обікрали і вимагають викуп – як поліцейські співпрацюють зі злодіями

Іноді трапляється так, що жертвам пограбувань телефонують з незнайомого номера та пропонують повернути викрадене за викуп. Виявляється, контактні дані постраждалих нерідко “зливають” злодіям поліцейські.

Подібна історія сталася з Юлією, яка після повернення з відпустки з’ясувала, що злодії обікрали мікроавтобус батьків.

Жінка одразу зателефонувала до поліції. В той же день їй почали телефонувати з невідомого номера та пропонували повернути викрадене.

Юлія вважає, що крадії зателефонували саме їй, а не власнику мікроавтобуса, оскільки вона першою звернулася до правоохоронців.

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До слова, в Одесі правоохоронці затримали наркоторговця, в якого вилучили товар загальною вартістю близько 1 млн грн.

Джерело: Надзвичайні новини

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