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Після розстрілу прихожан у мечетях Нової Зеландії було два вибухи

У районі вокзалу і торгового центру в Окленді (Нова Зеландія) пролунали два вибухи.

Після розстрілу прихожан у мечетях Нової Зеландії було два вибухи

Два вибухи у Новій Зеландії були контрольовані поліцією. Співробітники правоохоронних органів знайшли два підозрілі рюкзаки на дорозі.

Вони частково оточили район і підірвали підозрілі предмети. Поліція використовувала дистанційних роботів для того, аби знищити сумки.

Читайте: Теракт у Новій Зеландії: хто розстріляв прихожан у мечетях

Нагадаємо, що сьогодні в Новій Зеландії в мечетях стався теракт. У результаті загинули понад 49 людей, є поранені. Стрілець досі залишається на волі.

Джерело: NZ Herald.

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