Підозрюваного у розбійному нападі на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого, якого 14 березня знайшли мертвим біля церкви у центрі Києва, Шевченківський райсуд заарештував на два місяці.

33-річному громадянину Вірменії обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права застави.

Підозрюваному іноземцю інкримінують ч. 2 ст. 187 ККУ – Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу.

Поліція встановлює особу другого нападника на співробітника АПУ.

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Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. Того ж дня поліція оголосила про підозру громадянину Вірменії в скоєнні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента. У нього вилучили мобільний телефон загиблого.