PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Суд заарештував підозрюваного у нападі на співробітника АПУ

Підозрюваного у розбійному нападі на співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого, якого 14 березня знайшли мертвим біля церкви у центрі Києва, Шевченківський райсуд заарештував на два місяці.

Суд заарештував підозрюваного у нападі на співробітника АПУ

33-річному громадянину Вірменії обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права застави.

Підозрюваному іноземцю інкримінують ч. 2 ст. 187 ККУ – Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу.

Поліція встановлює особу другого нападника на співробітника АПУ.

Читайте: Вбивство працівника Адміністрації президента. Хто такий Олександр Бухтатий

Нагадаємо, тіло Олександра Бухтатого знайшли вранці 14 березня у Шевченківському районі столиці. Того ж дня поліція оголосила про підозру громадянину Вірменії в скоєнні розбійного нападу на співробітника Адміністрації Президента. У нього вилучили мобільний телефон загиблого.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві на ходу загорілося авто
Ernest Airlines відкриває рейс із Києва до Генуї – дата і ціна квитків
Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс після трирічної перерви
Сквер імені Нємцова відкрили біля посольства РФ у Києві
У Києві напали на лікаря й облили невідомою речовиною
Смерть співробітника АПУ: оголошено підозру громадянину Вірменії
На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
У Києві жінка знімала порно з п’ятирічним сином
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка