На Оболоні у Києві сьогодні ввечері під час руху загорівся автомобіль Opel.
Очевидець пожежі на проспекті Героїв Сталінграда надіслав нам кадри палаючого авто.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Але машина згоріла повністю.
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У Києві на ходу загорілося авто / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області потяг загорівся на ходу.
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