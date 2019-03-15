PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Києві на ходу загорілося авто

На Оболоні у Києві сьогодні ввечері під час руху загорівся автомобіль Opel.

У Києві на ходу загорілася авто

Очевидець пожежі на проспекті Героїв Сталінграда надіслав нам кадри палаючого авто.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Але машина згоріла повністю.

Читайте: На Одеській трасі загорілася фура – рух у бік Києва заблоковано

  • image
  • image
  • image
У Києві на ходу загорілося авто / 3 фотографии

 

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області потяг загорівся на ходу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд заарештував підозрюваного у нападі на співробітника АПУ
Ernest Airlines відкриває рейс із Києва до Генуї – дата і ціна квитків
Аеропорт Ужгород прийняв перший рейс після трирічної перерви
Сквер імені Нємцова відкрили біля посольства РФ у Києві
У Києві напали на лікаря й облили невідомою речовиною
Tesla презентувала електричний кросовер Model Y
Смерть співробітника АПУ: оголошено підозру громадянину Вірменії
На Одеській трасі загорілася фура – рух у бік Києва заблоковано
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка