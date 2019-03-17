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Дочка Майкла Джексона намагалася накласти на себе руки через фільм про батька

20-річна Періс Джексон намагалася вчинити самогубство після виходу фільму Залишаючи Неверленд, в якому її покійного батька Майкла Джексона звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

перис джексон

Дочка Майкла Джексон намагалася вчинити самогубство після виходу фільму Залишаючи Неверленд, в якому співака звинувачують у розбещенні неповнолітніх.

Дівчину в терміновому порядку госпіталізували з її будинку в Лос-Анджелесі 16 березня.

Джексон втратила багато крові, але лікарям вдалося стабілізувати її стан.

Читайте: Мого батька вбили – дочка Майкла Джексона

За словами друзів, спроба самогубства пов’язана зі скандалом навколо її покійного батька після виходу документального фільму Залишаючи Неверленд. У ньому розповідається історія двох чоловіків, які в дитинстві нібито піддалися сексуальному насильству з боку співака.

До слова, Джексона звинуватили у 1993 році в сексуальних домаганнях до 13-річного хлопчика, який гостював на його ранчо. Тоді співак відкинув звинувачення, але заплатив родині підлітка понад $20 млн.

Також повідомляється, що дитячий музей Індіанаполіса в США прибрав три предмети з колекції Майкла Джексона.

Рішення було прийнято після перегляду документального фільму Залишаючи Неверленд.

З виставки прибрали капелюх-федору, рукавички і плакат артиста.

Раніше Факти ICTV писали, що 40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили поп-співака Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні.

Джерело: TMZ

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Dreamstime

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