Біля королівського замку на Вавелі в Кракові (Польща) стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.

У Кракові стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.

Чоловік загинув під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі.

На місце події одразу прибули рятувальні служби та витягли робітника з-під завалу.

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Реанімація українця тривала близько години, але врятувати його не вдалося.

Про надзвичайну ситуацію були проінформовані всі необхідні інстанції.





























У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець / 7 фотографий

Нагадаємо, на залізничному вокзалі Києва троє невідомих напали на громадянина Польщі і пограбували його.

Джерело: Gazeta Krakowska

Фото: Gazeta Krakowska