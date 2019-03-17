Біля королівського замку на Вавелі в Кракові (Польща) стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.
У Кракові стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.
Чоловік загинув під час будівельних робіт біля королівського замку на Вавелі.
На місце події одразу прибули рятувальні служби та витягли робітника з-під завалу.
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Реанімація українця тривала близько години, але врятувати його не вдалося.
Про надзвичайну ситуацію були проінформовані всі необхідні інстанції.
У Кракові стався зсув ґрунту, загинув українець / 7 фотографий
Нагадаємо, на залізничному вокзалі Києва троє невідомих напали на громадянина Польщі і пограбували його.
Джерело: Gazeta Krakowska
Фото: Gazeta Krakowska
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