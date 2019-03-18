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Факти / Lifestyle

Музика і скандали: як вгамувати галасливих сусідів

Гучні сусіди не дають вам спокою і ви не знаєте як з ними впоратися? Експерти розповідають, як вплинути на галасливих сусідів.

Музика і скандали: як вгамувати галасливих сусідів

Історія знає багато драматичних ситуацій, які  пов’язані із сусідськими війнами. Нещодавно чоловік ледь не убив свого сусіда, бо той гучно слухав музику.

У Луцьку чоловік-дебошир виривав газові труби і тримав у страху весь будинок. Мешканці просто боялися, що їхній будинок злетить у повітря. А на Волині жінка вирішила перетворити власне помешкання на бордель.

Словом, з гамірними сусідами зустрічається кожен: то як з ними боротися і хто може повпливати на таку ситуацію.

Коли сусід меломан 

Для початку треба поговорити із людиною, а раптом виявиться, що він визнає провину. Якщо ні, то у вас під рукою завжди є закон.

– Рівень шуму вдень у житлових приміщеннях допускається до 55 децибел, вночі – до 40 децибел. Тому, якщо буде перевищення, то це вже порушення, – пояснює адвокат Віталій Собкович.

Ці правопорушення можуть зафіксувати працівники Держпродспоживслужби чи експерт з відповідним приладом для вимірювання шуму.

Якщо фахівець встановить порушення зі сторони сусідів, то зафіксує це в акті. У разі ігнорування усних прохань, ви маєте право викликати поліцію і порушник заплатить штраф у розмірі від 85 до 250 грн.

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Коли сусіди-дебошири

Із такими сусідами в рази складніше ніж з меломанами. Шум – не найгірше чим вони можуть зашкодити, часто такі персони залишають увесь будинок без світла або ж затоплюють нижні квартири чи влаштовують пожежі через свою недбалість.

Коли сусід нищить майно підїзду, вириває труби чи залишає без світла увесь будинок – викликайте поліцію, бо це акт хулігантства.

Важливо мати доказову базу,  сфотографуйте пошкоджене майно, зберіть відеозаписи з камер спостереження або ж зафіксуйте самі. Із доказами та свідками можна позиватися у суд.

Бордель по сусідству 

Часто правоохоронці  викривають нелегальні борделі, які розвивають свою діяльність саме у житлових квартирах.

– Незаконний бізнес – це завжди хороший прибуток. Тільки гроші і нічого більше не цікавить: ні закон, ні сусіди, – зазначив психолог Іван Сторчак.

Розмови тут недоречні, бо це уже кримінальне правопорушення і викрити правопорушників допоможуть тільки правоохоронні органи.

Головне не намагайтесь вирішити усе силою, якщо перемовини сходять нанівець, то зберіть доказову базу і попросіть правоохорнців вплинути на цю ситуацію.

Раніше Факти ICTV писали про те, як правильно спати і висипатись.

Джерело: Ранок у великому місті

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