Гучні сусіди не дають вам спокою і ви не знаєте як з ними впоратися? Експерти розповідають, як вплинути на галасливих сусідів.

Історія знає багато драматичних ситуацій, які пов’язані із сусідськими війнами. Нещодавно чоловік ледь не убив свого сусіда, бо той гучно слухав музику.

У Луцьку чоловік-дебошир виривав газові труби і тримав у страху весь будинок. Мешканці просто боялися, що їхній будинок злетить у повітря. А на Волині жінка вирішила перетворити власне помешкання на бордель.

Словом, з гамірними сусідами зустрічається кожен: то як з ними боротися і хто може повпливати на таку ситуацію.

Коли сусід меломан

Для початку треба поговорити із людиною, а раптом виявиться, що він визнає провину. Якщо ні, то у вас під рукою завжди є закон.

– Рівень шуму вдень у житлових приміщеннях допускається до 55 децибел, вночі – до 40 децибел. Тому, якщо буде перевищення, то це вже порушення, – пояснює адвокат Віталій Собкович.

Ці правопорушення можуть зафіксувати працівники Держпродспоживслужби чи експерт з відповідним приладом для вимірювання шуму.

Якщо фахівець встановить порушення зі сторони сусідів, то зафіксує це в акті. У разі ігнорування усних прохань, ви маєте право викликати поліцію і порушник заплатить штраф у розмірі від 85 до 250 грн.

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Коли сусіди-дебошири

Із такими сусідами в рази складніше ніж з меломанами. Шум – не найгірше чим вони можуть зашкодити, часто такі персони залишають увесь будинок без світла або ж затоплюють нижні квартири чи влаштовують пожежі через свою недбалість.

Коли сусід нищить майно підїзду, вириває труби чи залишає без світла увесь будинок – викликайте поліцію, бо це акт хулігантства.

Важливо мати доказову базу, сфотографуйте пошкоджене майно, зберіть відеозаписи з камер спостереження або ж зафіксуйте самі. Із доказами та свідками можна позиватися у суд.

Бордель по сусідству

Часто правоохоронці викривають нелегальні борделі, які розвивають свою діяльність саме у житлових квартирах.

– Незаконний бізнес – це завжди хороший прибуток. Тільки гроші і нічого більше не цікавить: ні закон, ні сусіди, – зазначив психолог Іван Сторчак.

Розмови тут недоречні, бо це уже кримінальне правопорушення і викрити правопорушників допоможуть тільки правоохоронні органи.

Головне не намагайтесь вирішити усе силою, якщо перемовини сходять нанівець, то зберіть доказову базу і попросіть правоохорнців вплинути на цю ситуацію.

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