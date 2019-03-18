На кордоні з Росією викрили і ліквідували канал незаконного переправлення громадян з азіатських країн.
Співробітники Держприкордонслужби викрили і ліквідували на кордоні з РФ канал канал незаконного переправлення жителів азіатських країн, який організував житель Росії.
Одне з таких переміщень планувалося на вихідних. Проте вісьмох нелегальних мігрантів затримали разом з двома українцями, які займалися їхньою переправою.
Нелегальну переправу організував житель з РФ і подзвонив одному із затриманих українців, аби той зустрів на кордоні та переправив вісьмох громадян Індії і В’єтнаму.
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За таку “роботу” він пообіцяв жителям України винагороду у розмірі $650.
Згодом прикордонники з’ясували, що нелегальні мігранти заплатили росіянину близько $3,8 тис. за те, аби їх переправили через кордон України.
Російській стороні повідомили про порушення, проте вона відмовилася приймати назад громадян азіатських країн.
До слова, на Закарпатті прикордонники затримали контрабандистів, які намагалися переправити в Україну більше 20 ящиків сигарет.
Фото: Держприкордонслужба