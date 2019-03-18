PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у трамваї в Нідерландах: поранено людей

Через стрілянину в трамваї у місті Утрехт одна людина загинула, більше людей поранено. На місце прибув антитерористичний підрозділ.

Стрілянина у трамваї в Нідерландах: поранено людей

Голландська поліція повідомляє, що декілька людей отримали поранення, коли у понеділок невідомі чоловіки відкрили вогонь у трамваї в місті Утрехт.

Поліція повідомила, що у злочинців міг бути терористичний мотив. ЗМІ повідомляють, що загинула як мінімум одна людина.

Інцидент стався на площі Октоберплейн, розташованій на північний захід від центру міста.

Місцеві повідомляють, що до трамвайної зупинки прибув антитерористичний підрозділ.

Читайте: Теракт у Новій Зеландії: Таррант відмовився від адвоката

Також у цьому районі літають кілька вертольотів поліції та перебувають карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, 50 осіб були вбиті і 40 отримали поранення в результаті теракту в Новій Зеландії минулої п’ятниці.

Джерело: DAILY SABAH

Фото:  NL NieuwsANP

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка