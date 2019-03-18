Через стрілянину в трамваї у місті Утрехт одна людина загинула, більше людей поранено. На місце прибув антитерористичний підрозділ.

Голландська поліція повідомляє, що декілька людей отримали поранення, коли у понеділок невідомі чоловіки відкрили вогонь у трамваї в місті Утрехт.

Поліція повідомила, що у злочинців міг бути терористичний мотив. ЗМІ повідомляють, що загинула як мінімум одна людина.

Інцидент стався на площі Октоберплейн, розташованій на північний захід від центру міста.

Місцеві повідомляють, що до трамвайної зупинки прибув антитерористичний підрозділ.

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Також у цьому районі літають кілька вертольотів поліції та перебувають карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, 50 осіб були вбиті і 40 отримали поранення в результаті теракту в Новій Зеландії минулої п’ятниці.

Джерело: DAILY SABAH

Фото: NL Nieuws, ANP