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У Львівській області прикордонник застрелив свого колегу

У Львівській області в одному з підрозділів Мостиського загону прикордонник застрелив свого товариша по службі.

У Львівській області прикордонник застрелив свого колегу

За попередньою інформацією, у пораненого прикордонника вистрілив інший військовослужбовець.

– На місце події негайно викликано карету швидкої допомоги. Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер, – розповіли у прес-службі Держприкордонслужби.

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Військовослужбовця, зі зброї якого було застрелено прикордонника, затримали.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чугуєві (Харківська область) знайдено труп військовослужбовця контрактної служби.

Фото: ДПСУ

Джерело: ДПСУ

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