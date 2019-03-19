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Під Одесою горить 50 га очерету і трави: до гасіння залучили авіацію

В Одеській області на території плавнів Вилковського лісництва сталася масштабна пожежа.

Під Одесою горить 50 га очерету і трави

Служба порятунку близько 12.00 отримала виклик, що у Кілійському районі на 8 км автошляху Вилкове-Одеса горить очерет.

Наразі площа пожежі становить 30 га очерету та 20 га травяного настилу у лісовому масиві.

На щастя, загрози населеним пунктам не має.

Читайте: Не пожежа, а злив шлаку: що сталося на Азовсталі

До гасіння пожежі залучено 65 чоловік та 16 одиниць техніки.

Боротися з вогнем з неба допомагає авіація ДСНС.

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Під Одесою горить 50 га очерету і трави: до гасіння залучили авіацію / 5 фотографий

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Деміївському ринку вигоріли магазин будівельних матеріалів та кав’ярня.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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