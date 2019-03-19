В американських штатах Айова і Небраска 16 річок вийшли з берегів. Внаслідок чого загинули три людини, затоплена авіабаза Оффатт.

Через повінь у Небрасці губернатор штату Піт Рікетт оголосив про введення надзвичайного стану.

– Небраска переживає на собі історичну повінь й екстремальні погодні умови, які зареєстровані майже в кожному районі штату, – заявив Рікетт.

Внаслідок повені загинули три людини, понад 870 осіб перебувають у тимчасових притулках.

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Рятувальники працюють цілодобово, щоб забезпечити допомогу постраждалим.

Крім того, в штаті Небраска затопило водою майже на третину авіабазу Оффатт, де знаходиться штаб-квартира Стратегічного командування Збройних сил США. З 200 будинків 30 пошкоджені, а кілометр злітно-посадкової смуги пішов під воду.









































Повінь у США: надзвичайний стан, затоплена авіабаза і жертви / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Індонезії сталася потужна повінь, яка забрала життя щонайменше 63 осіб.

Фото: 55th Wing Commander, Gov. Pete Ricketts