В американських штатах Айова і Небраска 16 річок вийшли з берегів. Внаслідок чого загинули три людини, затоплена авіабаза Оффатт.
Через повінь у Небрасці губернатор штату Піт Рікетт оголосив про введення надзвичайного стану.
– Небраска переживає на собі історичну повінь й екстремальні погодні умови, які зареєстровані майже в кожному районі штату, – заявив Рікетт.
Внаслідок повені загинули три людини, понад 870 осіб перебувають у тимчасових притулках.
Читайте: Повінь на Мадагаскарі: загинуло 9 людей
Рятувальники працюють цілодобово, щоб забезпечити допомогу постраждалим.
Крім того, в штаті Небраска затопило водою майже на третину авіабазу Оффатт, де знаходиться штаб-квартира Стратегічного командування Збройних сил США. З 200 будинків 30 пошкоджені, а кілометр злітно-посадкової смуги пішов під воду.
Раніше Факти ICTV писали, що в Індонезії сталася потужна повінь, яка забрала життя щонайменше 63 осіб.