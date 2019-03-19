У квартирі на проспекті Володимира Маяковського у Києві п’яний чоловік вистрілив з револьвера в живіт матері. Жінка померла в лікарні.

П’яний чоловік вистрілив з револьвера у живіт матері.

На виклик прибули поліцейські і слідчо-оперативна група.

Відзначається, що між 36-річним чоловіком та його 68-річною матір’ю неодноразово виникали конфлікти через його пияцтво.

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Під час останньої сварки чоловік випадково вистрілив в жінку з револьвера, а через тиждень стало відомо про її смерть.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Вбивство через необережність.

Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.









У Києві чоловік випадково застрелив матір. Йому загрожує до 5 років в’язниці / 2 фотографии

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