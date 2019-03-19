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У Києві напали на харківського суддю Усатого

Вранці, 19 березня, невідомі напали на харківського суддю Віталія Усатого.

У Києві напали на харківського суддю Усатого

Невідомі напали на суддю господарського суду Харківської області Віталія Усатого.

Напад стався біля Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на вулиці Генерала Шаповала у Києві.

Читайте: У Полтаві гумовими кийками побили суддю Гольник та її чоловіка

Відзначається, що Усатий повинен був взяти участь в процедурі кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, у вересні минулого року було скоєно напад на суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука, під головуванням якого проходять слухання справи про вбивство людей на Майдані в лютому 2014-го року.

Джерело: ВККСУ

Фото: Київ оперативний

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