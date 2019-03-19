У школі міста Осло (Норвегія) учень молодших класів напав з ножем на педагогів.

У школі Brynseng міста Осло (Норвегія) один з учнів молодших класів напав з ножем і поранив чотирьох вчителів.

За попередньою інформацією, учень схопив ніж зі шкільної їдальні і використав його для нападу на вчителів.

Хоча педагоги отримали легкі поранення, їм було надано медичну допомогу.

На території школи працюють співробітники правоохоронних органів, проводиться опитування свідків.

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Поліція вже затримала хлопчика, який скоїв напад на вчителів.

До слова, у Ковелі (Волинська область) на зупинці громадського транспорту сталася масова стрілянина.