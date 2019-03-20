PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

2,5 млн грн “чорної готівки”! На Рівненщині затримали учасника виборчої піраміди

У Рівненській області правоохоронці затримали учасника виборчої піраміди з 2,5 млн грн чорної готівки.

2,5 млн грн “чорної готівки”! На Рівненщині затримали учасника виборчої піраміди

Учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти затримали у місті Дубно Рівненької області, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Затримання проводили ДБР, СБУ та ГПУ.

Читайте: Мертві душі, каруселі та зникаючі чорнила – схеми фальсифікацій у день виборів

У затриманого виявили 2,5 млн грн готівки, які передбачалися для підкупу місцевих виборців.

До слова, населення у Дубно понад 38 тис. чоловік.

  • image
  • image
2,5 млн грн “чорної готівки”! На Рівненщині затримали учасника виборчої піраміди / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали,  чим загрожує підкуп та агітація на виборах.

Фото: Юрій Луценко.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Підрозділи МВС переходять на посилений режим роботи
Ставки букмекерів на вибори президента України 2019
Дебати кандидатів у президенти: чому не прижились і чи побачимо на виборах 2019
Facebook зупинив всю політрекламу в Україні перед виборами
Висока ціна і низька якість: ГПУ розслідує махінації з Пакетами малюка
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Нові обличчя команди Зеленського: хто вони
Як голосувати на виборах не за місцем прописки
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка