У Рівненській області правоохоронці затримали учасника виборчої піраміди з 2,5 млн грн чорної готівки.

Учасника мережі підкупу за одного з кандидатів у президенти затримали у місті Дубно Рівненької області, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Затримання проводили ДБР, СБУ та ГПУ.

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У затриманого виявили 2,5 млн грн готівки, які передбачалися для підкупу місцевих виборців.

До слова, населення у Дубно понад 38 тис. чоловік.









2,5 млн грн “чорної готівки”! На Рівненщині затримали учасника виборчої піраміди / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, чим загрожує підкуп та агітація на виборах.

Фото: Юрій Луценко.