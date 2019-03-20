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На трасі Київ-Чоп авто влетіло в стадо диких кабанів

У ніч на 20 березня на трасі Київ-Чоп поблизу Львова, в селі Деревач Пустомитівського району, автомобіль Renault Duster зіткнувся зі стадом диких кабанів, що перебігали дорогу.

Дикі кабани

В результаті ДТП два кабана загинули на місці, у машини пошкоджена передня частина, повідомив координатор Варта-1, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

На місці аварії працює патрульна поліція.

Читайте: Заснув на кілька секунд: у Києві таксист з пасажиром влетів в стовп

Нагадаємо, у листопаді 2018 року серйозну ДТП під Києвом спровокував лось, що вибіг на дорогу. Тоді постраждало четверо людей.

Фото: Pixabay

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