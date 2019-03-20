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Під Миколаєвом знайшли тіло голови сільради з вогнепальним пораненням

На узбіччі дороги в районі смт Березнегувате (Миколаївська область) виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому знаходилося тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

полиция

В районі смт Березнегувате виявлений перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому знаходилося тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в область грудної клітини.

Загиблий чоловік виявився 55-річним головою селищної ради в Березнегуватському районі.

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Також в авто знайшли помпову рушницю, яка належить загиблому.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції і експерти. Встановлюються всі обставини події.

Раніше Факти ICTV писали, що у Чугуєві знайдено труп військовослужбовця контрактної служби.

Джерело: Нацполіція

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