На узбіччі дороги в районі смт Березнегувате (Миколаївська область) виявлено перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому знаходилося тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
В районі смт Березнегувате виявлений перевернутий автомобіль Chevrolet, в якому знаходилося тіло чоловіка з вогнепальним пораненням в область грудної клітини.
Загиблий чоловік виявився 55-річним головою селищної ради в Березнегуватському районі.
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Також в авто знайшли помпову рушницю, яка належить загиблому.
На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції і експерти. Встановлюються всі обставини події.
Раніше Факти ICTV писали, що у Чугуєві знайдено труп військовослужбовця контрактної служби.
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