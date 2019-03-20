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Стрілянина в Ефіопії: загинули іноземці

Бойовики влаштували стрілянину в Центральній Ефіопії, загинуло щонайменше п’ять осіб.

Стрілянина в Ефіопії: загинули іноземці

Через стрілянину, яку влаштували невідомі бойовики у штаті Оромія в Центральній Ефіопії, загинули щонайменше п’ять осіб. Серед вбитих – два іноземця.

Про це повідомляє видання  Anadolu.

На місце злочину мобілізували силовиків та поліцейських, стрільців поки що не ідентифікували і мотив їх нападу також невідомий.

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Штат Оромія був центром збройного конфлікту до недавнього часу, але наразі Фронт звільнення Оромії уклав угоду з федеральним урядом про роззброєння.

ФЗО брав активну участь у збройній боротьбі до вересня 2018 року. Фронт звільнення Оромії був активним учасником у збройному конфлікті до 2018 року.

Нагадаємо, через стрілянину в трамваї у місті Утрехт три людини загинули, 9 людей поранено.

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