У квартирі в Києві зарізали українського військового.
У київській квартирі вбили українського військового 1996 року народження.
Його тіло з численними ножовими пораненнями і розпоротим животом знайшли у ванній.
Убитий є громадянином України і брав участь в бойових діях на Донбасі.
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Обставини вбивства встановлюються слідством.
За фактом розпочато розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Нагадаємо, 17 березня тіло солдата було виявлено у лісосмузі недалеко від військової частини, де він проходив службу. За інформацією поліцейських, смерть наступила понад місяць тому.
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