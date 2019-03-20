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Факти / Надзвичайні події

У Києві жорстоко вбили українського військового

У квартирі в Києві зарізали українського військового.

У Києві жорстоко вбили українського військового

У київській квартирі вбили українського військового 1996 року народження.

Його тіло з численними ножовими пораненнями і розпоротим животом знайшли у ванній.

Убитий є громадянином України і брав участь в бойових діях на Донбасі.

Читайте: На Донбасі загинув український військовий

Обставини вбивства встановлюються слідством.

За фактом розпочато розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, 17 березня тіло солдата було виявлено у лісосмузі недалеко від військової частини, де він проходив службу. За інформацією поліцейських, смерть наступила понад місяць тому.

Джерело: УНН

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