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У Вінниці чоловік перерізав собі горло у відділку поліції

У Вінниці в райвідділі поліції підозрюваний у вбивстві під час допиту несподівано дістав шпатель і перерізав собі горло.

Швидка допомога

Чоловіка забрала швидка, наразі лікарі борються за його життя.

Будівельний інструмент, яким хотів вкоротити собі віку, чоловік непомітно підібрав у тому ж райвідділі – у сусідній кімнаті, де йшов ремонт.

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До слова, у Сумській області чоловік вдарив ножем колишню дружину, а потім сів у машину і на величезній швидкості в різався у дерево.

Джерело: 33-й канал

Фото: Pixabay

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