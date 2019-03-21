У Вінниці в райвідділі поліції підозрюваний у вбивстві під час допиту несподівано дістав шпатель і перерізав собі горло.

Чоловіка забрала швидка, наразі лікарі борються за його життя.

Будівельний інструмент, яким хотів вкоротити собі віку, чоловік непомітно підібрав у тому ж райвідділі – у сусідній кімнаті, де йшов ремонт.

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До слова, у Сумській області чоловік вдарив ножем колишню дружину, а потім сів у машину і на величезній швидкості в різався у дерево.

Джерело: 33-й канал