В результаті обстрілів у зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий.

З початку доби бойовики п’ять разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, у результаті чого загинув один воїн, ще один поранений.

Під час обстрілу противник двічі застосовував озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями.

У районі населеного пункту Широкине окупанти використовували стрілецьку і снайперську зброю, а також великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний бойовики вели обстріл з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП-1, стрілецької зброї і протитанкових гранатометів.

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Також обстріли з 82-міліметрових мінометів велися в районі селища Золоте-4.

До слова, незадовго до президентських виборів в Україні Росія почала збільшувати поставки озброєння на Донбас.

Джерело: Операція об’єднаних сил