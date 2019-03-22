У Харкові на цвинтарі виявили мертве немовля у поліетиленовому пакеті.

Тіло хлопчика, віком до 1 місяця, знайшли на міському кладовищі на вулиці Академіка Павлова.

– Чоловік під час збору сміття та металобрухту на кладовищі біля сміття виявив в поліетиленовому пакеті тіло немовля. Дитина була замотана у фрагмент тканини червоного кольору, загорнута у полімерний пакет та обмотана липкою стрічкою, – розповіли у поліції.

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Тіло немовля направлено до моргу для встановлення причини смерті.

Слідчим інформація внесена до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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