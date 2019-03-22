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Вибух біля посольства РФ у Греції

У ніч на 22 березня біля посольства Росії в Афінах (Греція) прогримів вибух.

Граната

У ніч на 22 березня в поліцейську будку біля посольства Росії в Афінах (Греція) кинули гранату, у результаті чого стався вибух.

Попередньо встановлено, що кілька людей проїжджали біля консульства на мотоциклі і кинули вибуховий пристрій в поліцейську будку.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, поліцейська будка отримала незначні пошкодження.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за подію.

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Поліцейські оточили зону вибуху, ведеться розслідування.

До слова, в китайському місті Янчен на хімічному заводі компанії Tianjiayi Chemical Co. стався вибух, який забрав життя десятків людей.

Джерело: ТАСС

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