Бойовики обстрляли сили ООС забороненими Мінськими угодами мінометами калібрів 120 та 82 мм. Один український військовий загинув, ще один зазнав поранень. Ліквідовано трьох бойовиків та п’ятьох поранено.

За добу бойовики шість разів обстріляли позиції ОС при цьому застосувавши заборонені Мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 мм.

Один український військовий загинув, інший – отримав поранення.

– У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід наших захисників обстріляли двічі. З мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – поблизу села Водяне;

зі снайперської зброї – у районі населеного пункту Новомихайлівка, – повідомляють у ранковому звіті.

У радіусі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ окупанти здійснили чотири обстріли: двічі з мінометів калібру 120 мм, а також із мінометів 82-го калібру – поблизу села Новоолександрівка.

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З мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Новозванівка; з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-1.

Українські війська дали відсіч ворогові, ліквідовано трьох бойовиків та п’ятьох поранено.

До слова, незадовго до президентських виборів в Україні Росія почала збільшувати поставки озброєння на Донбас.

Джерело: Прес-центр штабу ООС.