Суд сьогодні обрав запобіжний захід для водія маршрутки, який збив 21 березня в Києві біля станції метро Дорогожичі трьох жінок.
Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець розповіла, що водієві маршрутки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, а також обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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Нагадаємо, увечері 21 березня водій маршрутки №155 проїхав на заборонний сигнал світлофора і збив трьох жінок на пішохідному переході. Він заявив, що в автобуса відмовили гальма. Під час ДТП він був тверезий.
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