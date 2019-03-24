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За провини відрубували пальці: в Україні викрили наркокартель

В Україні затримали членів організації, яка торгувала наркотиками у великих масштабах.

За провини відрубували пальці: в Україні викрили наркокартель

Спецоперацію проводили ГПУ та СБУ, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Організація налічувала близько тисячі членів, які торгували наркотиками через сайти та чат боти в месенджері Телеграм.

Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю, наркотики, близько $10 млн.

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– Організатори створили мережу наркокур‘єрів, закладників, створювали криптогаманці та акаунти на криптобіржах, – розповів Юрій Луценко.

Крім того, члени наркокартелю займали рекетом, фізичним насиллям щодо конкурентів. Членів своєї організації карали відрубуванням пальців.

– 20 організаторів наркомережі отримали належні запобіжні заходи: арешт або застава в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн застави, 4 підозрюваним – арешт без права застави. Прокурори і слідчі не сплять третю добу. Але така справедливість суду всім подобається, – зазначив генпрокурор.

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За провини відрубували пальці: в Україні викрили наркокартель / 10 фотографий

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