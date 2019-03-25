В одному з сіл Шепетівського району (Хмельницька область) чоловік заманив у свій будинок 11-річну дівчинку, де її зґвалтував і вкрав мобільний телефон.
28-річний чоловік зґвалтував і пограбував 11-річну дівчинку.
Повернувшись додому, потерпіла все розповіла матері, а та відразу ж звернулася за допомогою в поліцію.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.
Після злочину ґвалтівник всю ніч ховався на сіннику.
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Вранці зловмисник був затриманий.
За скоєне йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
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За фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.