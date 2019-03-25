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Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині зґвалтували та пограбували 11-річну дівчинку

В одному з сіл Шепетівського району (Хмельницька область) чоловік заманив у свій будинок 11-річну дівчинку, де її зґвалтував і вкрав мобільний телефон.

На Хмельниччині зґвалтували та пограбували 11-річну дівчинку

28-річний чоловік зґвалтував і пограбував 11-річну дівчинку.

Повернувшись додому, потерпіла все розповіла матері, а та відразу ж звернулася за допомогою в поліцію.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Після злочину ґвалтівник всю ніч ховався на сіннику.

ЧитайтеПоліція затримала педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

Вранці зловмисник був затриманий.

За скоєне йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

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За фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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