Мешканець Глостера (Англія) Жоао Араужо “повстав з мертвих” через 20 хвилин після смерті.

Лікарі констатували смерть чоловіка і навіть встигли повідомити про це його рідних. Але через 20 хвилин пацієнт “воскреснув”.

Ця історія сталася з чоловіком десять років тому, але лише зараз він наважився поділитися нею з громадськістю.

Чоловік знепритомнів за кермом, на задньому сидінні машини була його дружина, яка і допомогла уникнути ДТП і викликала швидку.

Медики діагностували у Араужо зупинку серця і забрали до лікарні. Там лікарі шість годин боролися за його життя, після чого і констатували смерть. Але чоловік через 20 хвилин ожив. У нього не були пошкоджені серце і мозок. Лікарі так і не змогли пояснити це диво. Сам чоловік називає себе диво-людиною і дякує долі за кожен день свого життя.

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До речі, у Франції 53-річний чоловік вижив після зупинки серця тривалістю 18 годин.