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Батьки напоїли п’ятирічну доньку шістьма літрами води – дитина в комі

У Мелітополі Запорізької області п’ятирічна дівчинка впала в кому після того, як батьки напоїли її шістьма літрами води, намагаючись промити шлунок.

Дитина в лікарні

Дитину привезли в обласну дитячу лікарню Запоріжжя у важкому стані.

У дівчинки були судоми, вона втратила свідомість і впала в кому.

Початкова підозра на менінгіт не підтвердилася, лікарі діагностували набряк мозку.

Згодом з’ясувалося, що напередодні дівчинка випила близько шести літрів води – так батьки намагалися промити їй шлунок, тому що у неї була блювота.

Наразі медики борються за життя дівчинки. Вони вважають, що причиною набряку мозку могла стати велика кількість випитої води.

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До слова, нещодавно в окупованому Криму зі школи №4 у Красноперекопську після вживання невідомих медичних препаратів госпіталізували двох учениць – 15 і 14 років, старша дівчинка померла.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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