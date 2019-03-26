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У Дніпрі скоєно напад на інкасаторів

26 березня біля відділення А-банку на вулиці Титова в Дніпрі група молодих людей напала на авто інкасаторів.

У Дніпрі скоєно напад на інкасаторів

Біля відділення А-банку в Дніпрі група молодих людей напала на авто інкасаторів.

Попередньо, конфлікт виник через те, що троє хлопців, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, обступили автомобіль інкасаторів і розбили одне з бокових дзеркал.

Дотримуючись інструкції, інкасатори поїхали на базу.

Патрульні, які приїхали на місце інциденту, побачили компанію хлопців, які знаходилися біля магазину. Вони не заперечували свою причетність, але розповіли іншу версію подій.

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За їх словами, авто інкасаторів ледь не збило їх, коли вони переходили дорогу. Вони зробили зауваження водієві. Коли він почав грубіянити, хлопці розбили дзеркало.

Патрульні провели первинний огляд і ніяких заборонених речовин або предметів не виявили.

Хлопців доставили в райвідділ для з’ясування деталей події.

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У Дніпрі скоєно напад на інкасаторів / 4 фотографии

Нагадаємо, в листопаді в Ірпені дві людини викрали чотири банкоматні касети з авто інкасаторів.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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