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Тремтіли вікна і двері: у Мексиці вирує вулкан Попокатепетль

У Мексиці вулкан Попокатепетль викидає стовпи попелу на висоту 3 км і лаву.

Тремтіли вікна і двері: у Мексиці вирує вулкан Попокатепетль

На вулкані Попокатепетль стався черговий вибух, який відчули прилеглі населені пункти. Там тремтіли вікна і двері у будинках.

Про випадання попелу у населених пунктах інформація не надходила, немає відомостей і про постраждалих. Проте влада попереджає про поширення шлейфу попелу у південно-східному напрямку і про його можливе випадання в однойменному адміністративному центрі.

Раніше влада підготувала 200 притулків для людей у ​​разі сильного виверження вулкана. Попокатепетль знаходиться у 70 км від столиці Мексики.

Вулкан протягом місяця подає тривожні дзвінки та весь час спалахує вибухами.

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До речі, у передмісті Стокгольма прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Джерело: newsru.com

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