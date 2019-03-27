У Мексиці вулкан Попокатепетль викидає стовпи попелу на висоту 3 км і лаву.

На вулкані Попокатепетль стався черговий вибух, який відчули прилеглі населені пункти. Там тремтіли вікна і двері у будинках.

Про випадання попелу у населених пунктах інформація не надходила, немає відомостей і про постраждалих. Проте влада попереджає про поширення шлейфу попелу у південно-східному напрямку і про його можливе випадання в однойменному адміністративному центрі.

Раніше влада підготувала 200 притулків для людей у ​​разі сильного виверження вулкана. Попокатепетль знаходиться у 70 км від столиці Мексики.

Вулкан протягом місяця подає тривожні дзвінки та весь час спалахує вибухами.

Fuerte explosión del #Popocatépetl hoy 26/mar a las 7:23 pm, lanzando fragmentos incandescentes hasta faldas del volcán, provocando incendios en pastizales. Onda expansiva (estruendo) alcanzó Mor, Pue, Tlax, EdoMex y Ver. Imágenes @webcamsdemexico @SkyAlertMx @tercermilenio pic.twitter.com/r0oqWNHqEW — Meteorología México (@InfoMeteoro) 27 марта 2019 г.

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До речі, у передмісті Стокгольма прогримів вибух. Внаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

Джерело: newsru.com