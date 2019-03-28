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Факти / Надзвичайні події

У Києві позашляховик вилетів на зустрічну смугу і протаранив 6 авто

На проспекті Лобановського в Києві позашляховик BMW вилетів на зустрічну смугу і протаранив шість автомобілів.

У Києві позашляховик вилетів на зустрічну смугу і протаранив 6 авто

У Києві на проспекті Валерія Лобановського позашляховик BMW X6 на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу, де зачепив Chevrolet Lacetti, після чого його занесло і він врізався автомобілі, які їхали по зустрічній Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia.

Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся.

Читайте: Авто розірвало навпіл: у Вінницькій області сталася смертельна ДТП

Після ДТП водій і пасажири BMW втекли з місця події.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримала жінка-пасажир Chevrolet Lacetti і чоловік з Daewoo Nexia.

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У Києві позашляховик вилетів на зустрічну смугу і протаранив 6 авто / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, что  на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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