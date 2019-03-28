На проспекті Лобановського в Києві позашляховик BMW вилетів на зустрічну смугу і протаранив шість автомобілів.
У Києві на проспекті Валерія Лобановського позашляховик BMW X6 на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу, де зачепив Chevrolet Lacetti, після чого його занесло і він врізався автомобілі, які їхали по зустрічній Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Renault Logan і Daewoo Nexia.
Внаслідок зіткнення Daewoo загорівся.
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Після ДТП водій і пасажири BMW втекли з місця події.
Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримала жінка-пасажир Chevrolet Lacetti і чоловік з Daewoo Nexia.
У Києві позашляховик вилетів на зустрічну смугу і протаранив 6 авто / 7 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, что на Skoda Fabia влетів в електроопору біля повороту на Вишгород.
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