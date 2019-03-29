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Факти / Надзвичайні події

У Києві чоловік вкрав мільйон гривень. Введено план Перехоплення

У Києві у Деснянському районі сталося пограбування. Введено план перехоплення.

У Києві чоловік вкрав мільйон гривень. Введено план Перехоплення

Поліція розшукує сріблястий автомобіль Ford з номером АН 0184 АР. Саме на цій машині втік грабіжник, який викрав мільйон гривень.

Машина рухається у бік Керченської площі.

Деталі події уточнюються.

Читайте: Під Одесою хлопець заради пограбування застрелив пенсіонерку та її онука

До речі, на Київщині троє чоловіків з автоматами пограбували ювелірний магазин.

Джерело: Інформатор

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