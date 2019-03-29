Аварія на станції Київ-Деміївська, де пізно ввечері 28 березня зійшли з рейок сім вантажних вагонів, сталася через незадовільне утримання під’їзних колій.

У четвер, 28 березня, о 22.42 у столиці в районі станції Київ-Деміївська на під’їзних коліях, що не належать Укрзалізниці, стався схід семи вантажних вагонів.

Попередня причина залізничної аварії – незадовільний стан колій через неналежне утримання власником ПрАТ Київ-Дніпровське МППЗТ, яке не входить до складу Укрзалізниці.

Наразі ліквідовують наслідки сходу вагонів, створена комісія для розслідування причин.

Аварія не вплинула на рух поїздів.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок залізничної аварії у Києві з рейок зійшло щонайменше сім вантажних вагонів з будівельною сумішшю.