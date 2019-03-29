У Львові рятувальники витягнули дівчину з-під маршрутного автобуса. Вона в лікарні.

У Львові на вулиці Кульпарківська,водій маршрутного автобуса Еталон здійснив наїзд на пішохода. Це була дівчина 2003 року народження.

Рятувальники за допомогою домкрата підняли автобус і витягли постраждалу з під коліс автомобіля. Її було госпіталізовано з травмами різного ступеня важкості у міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією дівчина опинилась під колесами внаслідок наїзду іншого, автомобіля, можливоло джипа. Однак рятувальники зазначають, що це сталося безпосередньо внаслідок наїзду водія Еталону.

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Події аварії встановлюються правоохоронцями.

Рятувальники оприлюднили відео з місця події. Його не варто переглядати вразливим людям та неповнолітнім.

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