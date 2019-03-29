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Факти / Надзвичайні події

Вибух у Кропивницькому: підозрюваний намагався втекти з країни

У справі про вибух на газовій заправці у Кропивницькому місцева прокуратра оголосила про підозру двом особам.

Вибух у Кропивницькому

Після вибуху у Кропивницькому керівнику ТОВ Елан-Ві та головному інженеру підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 ККУ).

Наразі прокуратура готує клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.
До речі, інженер намагався втекти з України, проте не встиг – його затримали правоохоронці

А керівник підприємства перебуває у лікарні під охороною.

Читайте: Вибух у Кропивницькому: постраждалих четверо, без світла мікрорайон

Нагадаємо, 27 березня стався вибух у Кропивницькому на вулиці Київській. Пролунало декілька потужних вибухів на газовій заправці. У результаті вибуху поранено чотирьох людей.

У прокуратурі сказали, що вибух у Кропивницькому не пов’язаний з роботою газової заправки. Він став наслідком порушення техніки безпеки при транспортуванні і перекачуванні газу між двома суб’єктами господарювання з використанням автоцистерн.

Джерело: Прокуратура Кіровоградської області

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