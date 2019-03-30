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На Рівненщині після щеплення померло немовля

У Рівненській області немовля померло після того, як йому зробили щеплення від поліомієліту та гепатиту.

Дитина

В одному з медзакладів Костополя (Рівненська область) шестимісячна дитина померла після того, як їй зробили щеплення від поліомієліту та гепатиту.

Дівчинці стало погано ввечері і батьки викликали швидку допомогу. Проте дитина померла до приїзду лікарів.

Буде проведено судово-медичну експертизу, яка дозволить встановити причину смерті дівчинки.

Поліція почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків).

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Відповідна стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років, або позбавлення волі до трьох років.

До слова, у Мелітополі п’ятирічна дівчинка впала в кому через те, що батьки напоїли її шістьма літрами води.

Джерело: УНІАН

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