У Лондоні розшукують чоловіка, який скоїв декілька ножових нападів на перехожих.

У Лондоні в результаті нападу озброєного ножем чоловіка постраждали четверо людей.

45-річна жінка перебуває у лікарні в критичному стані.

Поліція обшукує район Едмонтона, де стався злочин.

Повідомляється, що чоловік здійснив декілька нападів. Перші два – 30 березня ввечері, ще два – вранці у неділю, 31 березня.

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Зловмисник обирав людей, який знаходилися наодинці та завдавав їм удари ззаду без попередження.

Нагадаємо, у Норвегії учень молодших класів напав із ножем на вчителів у школі.

Джерело: Sky News